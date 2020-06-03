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УЗ уже вернула деньги за 600 тысяч билетов, которые отменили из-за карантина

Среда, 3 июня 2020, 14:52
 

По карантин "Укрзализныця" вернула пассажирам почти 130 млн грн за билеты на поезда, которые были отменены из-за введения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В общем пассажиры вернули деньги за 617,3 тыс. билетов, из которых 401,6 тыс. - через интернет и более 215,7 тыс. - через железнодорожные кассы.

В "Укрзализныце" ожидают возвращения еще 126,7 тыс. неиспользованных билетов.

"Укрзализныця" возвращает пассажирам 100% стоимости проездных документов на все поезда, которые были отменены в связи с введением карантина.

Если билет был приобретен через интернет, его можно вернуть через личный кабинет онлайн-сервисов. Средства будут перечислены в течение 30 суток на банковскую карту, с которой производилась оплата поездки.

Билеты, приобретенные через интернет на поезда, дата отправки которых уже прошла, возвращаются через претенциозные отделы.

Если билет покупался или был распечатан в кассе, его можно вернуть в любой железнодорожной кассе Украины.

Экономическая правда

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Укрзализныця карантин

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