Кабмин одобрил законпроекты о портфельных гарантиях для кредитов малому бизнесу

Кабмин одобрил законопроекты с поправками в Налоговый и Бюджетный кодексы относительно портфельных гарантий для кредитования малых, средних и микропредприятий в 5 млрд грн.

Такое решение правительство приняло на заседании 3 июня.

"Целью законопроектов является упрощение доступа к кредитным ресурсам банков микро-, малого и среднего бизнеса.

На 2020 год предлагается установить лимит таких гарантий в объеме 5 млрд грн", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, проекты законов предлагают обеспечивать гарантией на портфельной основе до 80% портфеля кредитов.

Напомним:

Вместо "5-7-9" правительство планирует запустить новый инструмент - портфельное обеспечение. Речь идет о механизме льготного обеспечения, прописанном в законопроектах №3420 и №3419. Бюджетный комитет рассмотрел их и отправил в Минфин. По информации источников издания, Минфин внес правки и готов предложить депутатам эту идею.

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн. Из них львиная доля достанется "Укратодору".

"МСБ готовы гарантировать около 5 млрд грн, учитывая определенные ограничения. Будет выборка или нет - надо смотреть. Это новый инструмент, мы запускаем его фактически "с колес" за два месяца от идеи до реализации", - сказал в интервью "РБК Украина "министр финансов Сергей Марченко.

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