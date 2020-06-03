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Получить разрешение на международные перевозки грузов можно будет онлайн - Кабмин

Среда, 3 июня 2020, 14:26
 

Правительство вводит экспериментальный проект, согласно которому получить бланк разрешений на перевозку груза автотранспортом в иностранных государствах можно будет онлайн.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

"Заказать бланк разрешений на перевозку груза автомобильным транспортом в иностранных государствах можно будет онлайн.

Для этого вводим экспериментальный проект по реализации такой функции через Транспортный портал электронных услуг", - сообщает Шмыгаль.

Премьер отмечает, что таким образом уменьшаются взаимоотношения между чиновником и бизнесом, и соответственно улучшается качество услуг.

Экономическая правда

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Кабмин правительство Мининфраструктуры

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