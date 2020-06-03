Получить разрешение на международные перевозки грузов можно будет онлайн - Кабмин
Правительство вводит экспериментальный проект, согласно которому получить бланк разрешений на перевозку груза автотранспортом в иностранных государствах можно будет онлайн.
Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.
"Заказать бланк разрешений на перевозку груза автомобильным транспортом в иностранных государствах можно будет онлайн.
Для этого вводим экспериментальный проект по реализации такой функции через Транспортный портал электронных услуг", - сообщает Шмыгаль.
Премьер отмечает, что таким образом уменьшаются взаимоотношения между чиновником и бизнесом, и соответственно улучшается качество услуг.
Экономическая правда
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