Получить разрешение на международные перевозки грузов можно будет онлайн - Кабмин

Правительство вводит экспериментальный проект, согласно которому получить бланк разрешений на перевозку груза автотранспортом в иностранных государствах можно будет онлайн.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

"Заказать бланк разрешений на перевозку груза автомобильным транспортом в иностранных государствах можно будет онлайн.

Для этого вводим экспериментальный проект по реализации такой функции через Транспортный портал электронных услуг", - сообщает Шмыгаль.

Премьер отмечает, что таким образом уменьшаются взаимоотношения между чиновником и бизнесом, и соответственно улучшается качество услуг.

Экономическая правда