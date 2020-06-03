НБУ определил единые подходы к использованию QR-кодов

Нацбанк утвердил единые подходы к формированию и использованию QR-кодов для осуществления расчетов (речь идет о кредитном переводе), это повысит удобство и скорость расчетов и снизит операционные риски.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ от 28 мая, которое вступает в силу с 3 июня, передает пресс-служба регулятора.

"Цель этого решения - предоставить рынку унифицированный инструмент для повышения удобства расчетов, что сможет решить проблему совместимости различных инфраструктур участников рынка.

Участники рынка и сейчас используют QR-коды, но создают их по собственным правилам. Наличие единого подхода к требованиям формирования QR-кодов позволит повысить скорость расчетов и снизить операционные риски", - говорится в сообщении.

Отмечается, что единые подходы в первую очередь обеспечивают потребности тех участников рынка, которые сотрудничают с поставщиками услуг.

"Во-первых, использовать QR-код очень удобно. Ведь это почти до нуля снижает вероятность ошибки в реквизитах получателя или назначении платежа. Во-вторых, платеж происходит быстро и не требует дополнительных действий от плательщика", - пояснил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

В Нацбанке добавили, что аналогичные подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления кредитных переводов введены многими странами Европейского Союза (Австрией, Германией, Бельгией, Финляндией и Нидерландами).

Экономическая правда