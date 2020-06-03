Украинцы заказали на 74% больше товаров с AliExpress, чем в прошлом году

Логистический оператор "Цайняо" (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) с начала года отправил украинским покупателям AliExpress около 665 000 килограмм посылок, что на 74% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Укрпочта".

Самыми популярными категориями товаров у украинцев остаются электроника, одежда, ассортимент для дома и сада, а также детские товары и товары для красоты и здоровья.

"В первые 2 недели карантина мы наблюдали стремительное сокращение заказов, а уже в апреле объемы заказов начали восстановление и сегодня возобновились практически до уровней 2019 года, ведь клиенты убеждаются, что шопинг за границей остается надежным.

Всего в мире было отменено 95% всех пассажирских рейсов, которыми транспортируется и почта. Но нам с партнерами удалось быстро запустить альтернативные решения грузового авиасообщения, чтобы выдержать сроки доставки", - отметил первый заместитель гендиректора "Укрпочты" Александр Перцовский.

Средний срок доставки посылок в страну составил около 30 дней - сокращению сроков способствовал запуск прямых грузовых рейсов "Цайняо" с заказами AliExpress к европейским хабам с доставкой на склады Укрпочты во Львове.

А именно налажено доставку из Китая в Амстердам, а оттуда грузовиками во Львов, другой канал - из Китая в Ригу и далее чартером в Киев.

Экономическая правда