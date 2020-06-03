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Курс валют на 3 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 3 июня 2020, 11:10
 

3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,79 - 26,81 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,77 - 26,79 гривни;

Евро - 30,01 - 30,03 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,66 - 26,88 гривни. Евро покупают по 29,52 гривни, продают по 30,00 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,76 - 26,82 гривни, евро - 29,67 - 29,81 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 июня на уровне 26,80.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,92 гривни (на 2 июня - 29,80 гривни).

Экономическая правда

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