Курс валют на 3 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,79 - 26,81 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,77 - 26,79 гривни;
Евро - 30,01 - 30,03 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,66 - 26,88 гривни. Евро покупают по 29,52 гривни, продают по 30,00 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,76 - 26,82 гривни, евро - 29,67 - 29,81 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 июня на уровне 26,80.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,92 гривни (на 2 июня - 29,80 гривни).
Экономическая правда
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