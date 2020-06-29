Застройщик вырыл пять этажей под историческим зданием в Киеве

Фото: Мапа реновації

Компания "ООО" Валяр" семьи Балясных при заявленной "реконструкции нежилых помещений" вырыла 5 этажей под дореволюционным домом в центре Киева.

Об этом сообщает Хмарочос.

Застройщики заявляли о реконструкции на первых двух этажах, однако жители дома заметили, что работы ведутся не только на "своих" этажах, но и в подвале дома, откуда целыми грузовиками вывозилась земля.

Позже стало известно, что эти работы должны "объединить помещения первого, второго этажей и техподвала", где затем обустроят "заведения торговли и общественного питания".

При этом компания проигнорировала Департамент архитектуры и градостроительства КГГА, которые должен был предоставить ей разрешение на проектирование - и просто начала строительство по только ей известными чертежам.

- В этом году в феврале из-за строительного забора уже были видны металлические балки, - писали по этому поводу активисты движения "Мапа реновации", которые исследуют историю заброшенных исторических зданий Киева. - Установление таких конструкций является предтечей изменения габаритов здания. А для таких работ нужны документы и разрешения.

Впоследствии активисты обнаружили, что из всех разрешительных документов застройщик только зарегистрировал сообщение о начале строительных работ. Когда же ГАСИ отменила его после проведенной проверки - просто сделал это повторно.

На прошлой неделе на этот дом обратил внимание и советник городского головы Максим Бахматов. В своем видеоблоге он снял, как выездная комиссия КГГА "спускается в гости к киевским гномам" - и обнаруживает, что под домом уже вырыто почти пять этажей вниз.

Впрочем, представители застройщика, с которыми встретилась комиссия, уверяли, что имеют все необходимые разрешения и их проект прошел государственную экспертизу. Также они утверждают, что не разрушают дом, а, наоборот, усиливают его аварийный еще с 1949 года фундамент. Мол, они сделали это благодаря 11-метровым сваям - а свободное пространство, образовавшийся вокруг них, нужно как-то использовать.

Пока неизвестно, удалось ли КГГА остановить там работы, хотя Бахматов и призвал полицию отреагировать на нарушения.

Отметим, что, по данным "Мапы реновации", это уже не первая конфликтная реконструкция, начатая этим застройщиком.

- Бенефициаром этого безобразия оказалась семья Балясное, - пишут исследователи. - Это три женщины, в активе которых минимум шесть зданий с подобной судьбой. Ольга, Надежда и Татьяна Балясные - владелицы фирм-заказчиков "реконструкции" на Ярвалу, 10 и других объектах. Это ООО "Валяр" и ООО "Сувениры Украины", а также фирма-подрядчик по проектированию "Прометей Сяйво" и ООО "Руст".

"Прометей Сяйво" - известная прежде всего реконструкцией дореволюционного дома на улице Бассейной, 3. В 2016 году там так же решили укрепить здание, вырыв под ней несколько подземных этажей. Это спровоцировало противостояние с жителями соседних домов, стали проседать и идти трещинами, и заставило КГГА на время остановить работы - которые сегодня, впрочем, продолжаются.

В 2014 году эта же компания запомнилась обустройством другого дореволюционного дома на Музейном переулке. Тогда ему достроили восемь этажей под видом "реконструкции чердака с надстройкой мансарды". Годом позже заместитель Кличко Павел Рябикин сообщил, что "есть твердая воля мэра провести демонтаж надстроенных этажей".

В том же 2017 году обнародовали проект реконструкции еще одного дома из актива Балясных - двухэтажной усадьбы на улице Софиевской, 20/21. Именно с ее балкона, за городской легенде, Михаил Грушевский зачитывал IV Универсал, который провозглашал независимость УНР. Вместо нее владельцы планировали возвести "10-этажный жилой комплекс с видом на Софию".