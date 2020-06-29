Глава "Сбербанка" прогнозирует укрепления рубля и подорожание нефти

Глава Сбербанка Герман Греф предположил, что до конца года курс рубля может вырасти примерно на 10%, также он спрогнозировал цену на нефть на конец года 60-62 доллара за баррель.

Об этом сообщает РБК.

При этом он оговорился, что в условиях пандемии коронавируса делать прогнозы довольно сложно.

"Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков, Генри Гроубу. Он называет на конец года $60–62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару", — считает глава Сбербанка.

Глава Сбербанка добавил, что в случае второй волны коронавируса "рубль, возможно, станет колебаться".

Последний месяц курс доллара колеблется в диапазоне 68,20–70,20 руб. Баррель Brent, по состоянию на утро 29 июня, торгуется в районе $40,70.

Также у Грефа есть более оптимальный прогноз по ВВП.

"Мы делали прогноз падения ВВП от 6 до 9% в зависимости от того, сколько продлится ситуация закрытости. Сегодня наш прогноз куда более оптимистичен: примерно минус 4,2–4,5% ВВП. Опять же, если не случится повторной волны", — сказал Греф.