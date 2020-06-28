США лоббирует вопрос отказа стран Европы от китайских грузовых сканеров — СМИ

Совет национальной безопасности и ряд других агентств США лоббирует вопрос отказа стран Европы от китайских грузовых сканеров компании Nuctech.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы.

Издание пишет, что в письме от 26 мая, на основе которого выстроена позиция лоббистов, Госдепартамент США предупреждает, что присутствие Nuctech на инфраструктурных узлах Европы угрожают транспортной безопасности НАТО.

Сообщается, что лоббисты США утверждают, что использование сканеров Nuctech создает угрозу передачи этих данных властям Китая. В компании заявили WSJ, что им неизвестно о действиях со стороны США, а все данные, собираемые оборудованием, находятся в исключительном распоряжении клиентов.

В июне Финляндия, несмотря на попытки лоббирования, установила сканеры Nuctech для контроля грузооборота с Россией. Китайская компания была единственным участником тендера, а цена контракта была низкой, утверждают источники WSJ.

Конкуренты Nutech отмечают, что оборудование китайской компании стоит на 25-50% дешевле, указано в письме Госдепартамента.

Напоминаем:

Крупнейший акционер Nuctech — китайская госкорпорация China National Nuclear Corporation, с 2014 г. продукция Nuctech запрещена к использованию в большинстве аэропортов США.

Современные грузовые сканеры соединены с базами данных, в которых хранятся данные паспортов, отпечатки пальцев, путевые листов и другая чувствительная информация.