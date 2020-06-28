Запорожская АЭС вывела из резерва и подключила к энергосистеме энергоблок №6

27 июня 2020 в 17 часов энергоблок №6 Запорожской АЭС был выведен из резерва и подключен к энергосистеме.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС. На энергоблоке №4 продолжается 58 сутки плановый капитальный ремонт, на энергоблоке №5 - 73 сутки планый средний ремонт, энергоблок №1 находится в резерве.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - отметили в пресс-службе "Энергоатома".

Также отмечается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км - ЭП) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Экономическая правда