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Запорожская АЭС вывела из резерва и подключила к энергосистеме энергоблок №6

Воскресенье, 28 июня 2020, 13:55
 

Запорожская АЭС вывела из резерва и подключила к энергосистеме энергоблок №6

27 июня 2020 в 17 часов энергоблок №6 Запорожской АЭС был выведен из резерва и подключен к энергосистеме.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС. На энергоблоке №4 продолжается 58 сутки плановый капитальный ремонт, на энергоблоке №5 - 73 сутки планый средний ремонт, энергоблок №1 находится в резерве.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - отметили в пресс-службе "Энергоатома".

Также отмечается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км - ЭП) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Экономическая правда

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АЭС Запорожье

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