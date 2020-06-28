Стало известно, о чем говорили на первом съезде авиастроителей

Участники первого в Украине съезда авиастроителей обсудили в Харькове проблемы отрасли авиастроения.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы считаем недопустимыми случаи, когда, имея налаженное собственное производство летательной техники и авиационный промышленный комплекс, наше государство предпочитает и субсидирует иностранных конкурентов", — отметил один из инициаторов съезда - президент Ассоциации "Укравиапром", председатель правления АО "ФЭД" Виктор Попов.

По его словам, почти 10 лет в стране нет программы развития авиапрома, отрасль розкоординована. При этом Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмигаль понимают проблемы и обещают помощь, но решение "зависает" на местах через бюрократическую систему управления, заявил он.

Председатель правления АО "Днепропетровский агрегатный завод" Евгений Морозенко считает правильным вывести самолетостроительную отрасль из-под контроля ГК "Укроборонпром".

"Украинские самолеты — это гражданская авиация: пассажирские региональные самолеты и транспортная авиация, и они не имеют никакого отношения к Укроборонпрому, который, кстати, нуждается в реформировании", — подчеркнул он.

В контексте предложений по выводу отрасли из кризиса речь шла о целесообразности создания профильного министерства, которое будет реализовывать государственную промышленную политику и будет распорядителем бюджетных денег.

Кроме того, по их мнению, нужно создать авиастроительный холдинг "Антонов" с учетом интересов государства, отрасли, трудовых коллективов, что поможет выполнить коммерческие контракты с Перу, Казахстаном, Азербайджаном - достроить и передать в эксплуатацию не менее 12 самолетов, производство которых начато в Украине.

По информации издания, на съезде собралось около 40 представителей ведущих предприятий, в частности ДК "Украинская самолетостроительная компания", АО "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс", ХГАПП, компания FED (АО "ФЭД"), ГП "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД".