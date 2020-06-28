Все разделы
Укр / Рус

Венгерская компания присоединится к газопроводу "Турецкий поток"

Воскресенье, 28 июня 2020, 12:57
 

Венгерская компания MOL объявила, что присоединится к газопроводу "Турецкий поток" через Сербию.

Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

"Регулятор утвердил 10-летний план развития, который включает строительство нового сербско-венгерского газопровода, мощностью 6 миллиардов кубометров ежегодно", - говорится в сообщении.

Газопровод "Турецкий поток" имеет две линии: первая линия предназначена для поставок внутренним потребителям Турции, а вторая линия для транспортировки российского газа далее в Европу через Болгарию.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что запуск газопровода "Турецкий поток" снизит транзит через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров, однако Украина ищет новые возможности для задействования инфраструктуры "старого" Трансбалканского газопровода.

8 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле открыли первую очередь газопровода TurkStream ("Турецкий поток").

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Турецкий поток газ Венгрия транзит

powered by lun.ua
Материалы по теме
Эрдоган и Путин открыли новый газопровод "Турецкий поток" 8 января 2020, 15:55
В оборонный бюджет США заложили санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" 10 декабря 2019, 12:18
Болгария примет газ РФ из "Турецкого потока" в начале 2020 года 9 декабря 2019, 14:43
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!