Несмотря на наводнения: в операторе ГТС заверили, что транзит газа осуществляется в плановых объемах

В операторе ГТС заверили, что транзит газа в страны ЕС и передача газа украинским потребителям осуществляется беспрепятственно и в плановых объемах.

Об этом сообщил гендиректор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

"Для того, чтобы быстро действовать и обеспечить бесперебойную поставку газа украинским и европейским потребителям, мы определили все потенциально опасные участки и разработали локальные меры в случае чрезвычайных ситуаций, а также сценарии переключения газа.

Проводится постоянный мониторинг уровня воды и условия поддержки конструкции в местах, где пересекаются газовые трубопроводы. Мобилизованы все технические службы и ремонтные экипажи, а необходимое оборудование вскоре начнут ремонтировать, как только позволят погодные условия", - говорится в сообщении.

Также, по его словам, объекты газовой инфраструктуры, участвующих в обеспечении транзита, находятся под особым контролем.

Напоминаем:

23 июня в западных регионах страны за обильных дождей начались сильные паводки. Разрушены сотни километров автодорог, десятки мостов и километры береговых укреплений, отселены сотни людей.