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Amazon покупает за 1,2 миллиарда долларов стартап по разработке самоуправляемых автомобилей

Воскресенье, 28 июня 2020, 11:10
 

Американская компания Amazon за 1,2 миллиарда долларов приобретет стартап Zoox Inc по разработке самоуправляемых автомобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Издание сообщает, что Amazon собирается совместно с Zoox создать парк роботизированных такси, конкурируя таким образом с Waymo, который принадлежит Alphabet, материнской компании Google. 

Планируется, что Amazon  может использовать Zoox при создании беспилотных машин Aurora Innovation для доставки товаров. 

Напоминаем: 

На данный момент только компания Waymo - конкурент Zoox смогла запустить в конце 2018 года такой сервис без водителей в штате Аризона, но пока он не расширен на другие штаты. 

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стартап Amazon

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