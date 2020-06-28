Amazon покупает за 1,2 миллиарда долларов стартап по разработке самоуправляемых автомобилей
Воскресенье, 28 июня 2020, 11:10
Американская компания Amazon за 1,2 миллиарда долларов приобретет стартап Zoox Inc по разработке самоуправляемых автомобилей.
Об этом сообщает Reuters.
Издание сообщает, что Amazon собирается совместно с Zoox создать парк роботизированных такси, конкурируя таким образом с Waymo, который принадлежит Alphabet, материнской компании Google.
Планируется, что Amazon может использовать Zoox при создании беспилотных машин Aurora Innovation для доставки товаров.
Напоминаем:
На данный момент только компания Waymo - конкурент Zoox смогла запустить в конце 2018 года такой сервис без водителей в штате Аризона, но пока он не расширен на другие штаты.
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