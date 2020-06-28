Amazon покупает за 1,2 миллиарда долларов стартап по разработке самоуправляемых автомобилей

Американская компания Amazon за 1,2 миллиарда долларов приобретет стартап Zoox Inc по разработке самоуправляемых автомобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Издание сообщает, что Amazon собирается совместно с Zoox создать парк роботизированных такси, конкурируя таким образом с Waymo, который принадлежит Alphabet, материнской компании Google.

Планируется, что Amazon может использовать Zoox при создании беспилотных машин Aurora Innovation для доставки товаров.

Напоминаем:

На данный момент только компания Waymo - конкурент Zoox смогла запустить в конце 2018 года такой сервис без водителей в штате Аризона, но пока он не расширен на другие штаты.