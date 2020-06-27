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Рынок труда в Украине стабилизируется — Шмыгаль

Суббота, 27 июня 2020, 17:44
 

С начала июня проходит стабилизация на рынке труда, поскольку Государственная служба занятости за период карантина помогла найти работу 156 тысяч человек.

Об этом премьер-министр заявил на своей странице в Facebook.

"Положительные результаты дает и введена в начале мая правительственная программа помощи по частичной безработице для МСБ", - написал глава правительства.

Также, по словам премьера, после запуска программы в начале мая было подано 155 тысяч заявок, в результате чего удалось сохранить рабочие места для 241 тысяч работников.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует создать около 500 тысяч рабочих мест в социальной, коммунальной и бюджетных сферах с зарплатами 6-8 тысяч гривен, которые позволят продержаться на карантине.

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трудоустройство Шмыгаль

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