Италия и Турция ограничили перевозку ручной клади на багажных полках самолета

Для безопасности пассажиров во время пандемии COVID-19 Италия и Турция ограничили перевозки ручной клади на багажных полках в самолетах всех авиакомпаний.

Об этом сообщает Аvianews.

Новые правила не означают полный запрет на перевозку ручной клади в салоне, однако авиаперевозчики начали ограничивать габариты багажа, чтобы вещи могли поместиться под следующуе кресло.

Предполагается, что это позволит уменьшить образование очередей в самолете во время посадки и высадки, когда пассажиры перед тем, как занять место, размещают ручную кладь на багажных полках, пишет издание.

Например, Alitalia позволяет взять в самолет небольшую ручную сумку, рюкзак или сумку для ноутбука, если ее габариты не превышают 45х36х20 см.

МАУ ограничила размеры ручной клади на рейсах в Турцию к 40х30х10 см, а вес до 5 кг.

Turkish Airlines позволяет брать на борт небольшую ручную сумку, ноутбук или фотоаппарат, вес которых не должен превышать 4 кг, а габариты 40х30х15 см.

Также издание отмечает, если пассажир взял с собой ручную кладь, которая соответствует стандартным правилам авиакомпании, но не соответствует новым ограничением, авиакомпании бесплатно разрешат сдать ее в багаж.

Напоминаем:

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что с 1 июля будут восстановлены некоторые авиарейсы между двумя странами.