Производители горючего предложили ввести компенсационные пошлины за импорт екфтепродуктов происхождением из РФ

В Экспертный совет при Минэнерго поступило обращение отечественных производителей горючего – "Укрнафты", "Укргаздобычи" и "Укртатнафты" - с предложением ввести компенсационные пошлины за импорт дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, передает Укринформ

Также в предложения производителей, введение квот на ввоз всех других нефтепродуктов, а также пересмотра действующих ставок акцизного налога на горючее.

"Ключевым вопросом является наработка комплекса решений, которые будут способствовать сбалансированию интересов, функционированию рынка нефтепродуктов на основе конкуренции и защиты как интересов внутреннего производителя, так и экономики страны в целом", - подчеркнул заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

Участники рынка нефтепродуктов высказали предостережение, что введение квот и пошлин по импорту дизтоплива и сжиженного газа происхождением из РФ могут привести к антиконкурентного сговора основных импортеров, а следовательно, к существенному повышению цен.

Напоминаем:

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о нецелесообразности возбуждения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа с РФ.

Комиссия установила, что доводы, приведенные в жалобе ПАО "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча", не являются достаточными для возбуждения антисубсидиционного расследования.