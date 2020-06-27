В январе-мае увеличилось производство бензинов и дизельного топлива

В январе-мае 2020 зафиксирован рост производства бензинов, дизельного топлива и сжиженного газа.

Об этом сообщает пресс служба Министерства энергетики, передает Укринформ

"В частности, за 5 месяцев 2020 году в Украине произведено бензинов 443,5 тыс. тонн, что на 21,9% больше, чем за 5 месяцев 2019 года, дизельного топлива - 391,2 тыс. тонн, что на 24,8% больше, чем за 5 месяцев 2019 года, и сжиженного газа - 184,9 тыс. тонн, что на 7,2% больше, чем за 5 месяцев 2019 ", - говорится в сообщении.

В то же время в январе-мае в Украину импортировано 366,4 тыс. тонн бензинов, что на 6,4% меньше, чем за тот же период прошлого года (с РФ импорт не осуществлялся - ЭП), 2 320,2 тыс. тонн дизельного топлива, или на 0,5% больше (в том числе с РФ - 107,2 тыс. тонн, 39,5% импорта) и 579,5 тыс.тонн сжиженного газа, или на 4,8% больше (в том числе с РФ - 292,5 тыс. тонн, 38,3% импорта).

В 2019 году потребление дизтоплива составило 7 млн ​​тонн, бензина и сжиженного газа - по 2 млн тонн. То есть, дизельный сегмент рынка - наиболее весомый.

В Украине дизтопливо в соответствии со стандартом Евро-5 производят "Укртатнафта" и "Укргаздобыча", но из-за высокой конкуренции со стороны импорта их мощности суммарно загружены на 35-40%, отметили в министерстве.