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Несмотря на скачок заражений COVID-19, в США будут восстанавливать экономику

Суббота, 27 июня 2020, 10:00
 

Вице-президент США Майк Пенс в пятницу заявил, что штаты продолжат открывать экономику, несмотря на скачок числа заражений в некоторых регионах страны.

Об этом передает "Интерфакс-Украина"

"Мы хотим двигать Америку вперед даже в то время, как мы продолжаем принимать необходимые меры для защиты жизней и здоровья американского народа", - заявил Пенс на брифинге рабочей группы по коронавирусу.

Он отметил, что "все 50 штатов и территорий страны открываются безопасно и ответственно".

Пенс отметил, что в таких эпидемиологически неблагоприятных районах, как Нью-Йорк и Новый Орлеан, "достигли необычайного прогресса" в возвращении людей на рабочие места.

Он добавил, что рабочая группа по коронавирусу при администрации президента сейчас сосредоточила усилия в 16 штатах, наиболее затронутых распространением инфекции за последние недели.

При этом Пенс пояснил, что рост темпов распространение коронавируса является результатом высокого уровня тестирования.

По словам вице-президента, около половины новых диагностированных случаев заражения приходится на людей младше 35 лет, которые "меньше подвержены серьезным последствиям коронавируса".



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США коронавирус экономика

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