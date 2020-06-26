Экс-нердепа Мартыненко в Швейцарии приговорили к 28 месяцам заключения за отмывание денег – СМИ

Федеральний уголовный суд Швейцарии признал виновным экс-нардепа Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки".

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на 3 источника, знакомые с процессом.

"Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с экс-депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Николаю Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых "безусловного отбывания". Павлу Скаленко - 24 месяцев заключения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в городе Беллинцона.

Дело в Швейцарии связано с производством Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Украине, которое сейчас рассматривается Антикоррупционным судом.

По информации следствия, будучи нардепом и главой энергетического комитета парламента, Мартыненко и сообщники в течение 2008-2012 годов "обеспечили" победу чешской компании Skoda J.S. на тендерах госпредприятия НАЭК "Энергоатом" по закупке оборудования.

В обмен на выигрыш тендера, чехи делали откаты в 15-20% стоимости закупленного, которые перечислялись на счета панамской компании Bradcrest. Бенефициаром этой компании, по данным правоохранителей, является Мартыненко.

Дело в Швейцарии касается именно этих откатов от Skoda J.S. и отмывания денег полученных по результатам сделок. Ведь счета компании Bradcrest открыты в Швейцарских банках.

Сам Мартыненко своей вины по этим обвинениям не признавал.

Как пишут "Схемы", Мартыненко на решение суда Швейцарии пока не отреагировал.

"Не ответил на просьбу о комментарии и его помощник. По данным журналистов "Схем", его адвокаты в Швейцарии сообщили суду, что заявляют апелляцию на это решение", - сообщают журналисты.

Напомним:

В декабре 2019 года Прокуратура Швейцарии направила в суд дело украинского бывшего депутата Николая Мартыненко, которого там подозревают в отмывании средств на 2,8 млн евро.

В Украине Мартыненко обвиняют в организации схемы по хищению на двух госпредприятиях. Кроме эпизода с "Энергоатомом" есть еще второй, касается закупки ГП "ВостГОК" уранового концентрата. Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило ее за рубежом через австрийскую фирму-прокладку "Штоерман", связанную с Мартыненко, вызвав ущерб в размере 17,2 млн долларов США.

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