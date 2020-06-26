За 5 месяцев 2020 УЗ увеличила на 6% объемы перевозок стройматериалов

За 5 месяцев 2020 года "Укрзализныця" перевезла почти 15 млн тонн минерально-строительных материалов - это на 6% больше, чем за аналогичный период миулого года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Вместе с Укравтодором мы выстроили логистику, которая позволяет своевременно и по кратчайшему маршруту подвозить необходимые материалы для строительства и ремонта автодорог.

Так, за указанный период по железной дороге доставили более 7 млн ​​тонн щебня, что на 18,9% или на 1,1 млн тонн больше аналогичного периода прошлого года", - заявил и.о. главы правления компании Иван Юрик.

Также перевезено почти 1,3 млн тонн гранитного и каменного отсева - это на 40,3% больше, чем за 5 месяцев прошлого года.

"Также Укрзализныця продолжает добычу щебня и ископаемых на собственных мощностях гранитных карьеров. В январе-мае 2020 года Укрзализныця отгрузила клиентам 1,1 млн тонн продукции, из которой 1,05 млн тонн щебня", - говорится в сообщении.

Экономическая правда