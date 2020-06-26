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Укр / Рус

Российские хакеры атакуют американские предприятия через удаленных сотрудников

Пятница, 26 июня 2020, 19:48
 

Компания Symantec, специализирующаяся на компьютерной безопасности, сообщает о новых атаках на предприятия США, предпринятые российской хакерской группой Evil Corp.

Источник: Symantec

Детали: Хакеры пытались атаковать американские объекты из-за людей, которые работают из дома в связи с пандемией коронавируса. Злоумышленники рассчитывали на то, что на домашних компьютерах несложная система защиты.

Сам вирус прятали на обычных сайтах, которые затем загружались на домашние компьютеры работников.

Аналитики отмечают, что с помощью новой вредоносной программы WastedLocker, которая "является довольно новым видом целевых вредоносных программ", мошенники планировали нанести максимальный ущерб информационно-технической инфраструктуре предприятий путём зашифровки большинства компьютеров и серверов, после чего потребовать за восстановление доступа многомиллионный выкуп.

Эксперты Symantec утверждают, что хакерским атакам подверглись не менее 31 американской организации, а может быть и значительно больше.

Украинская правда

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Россия США хакеры

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