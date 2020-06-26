Стоимость имущества в управлении профсоюзов составляет около 2 миллиардов долларов — Третьякова

По оценкам экспертов, стоимость имущества, которое находится в управлении профсоюзов, составляет около 2 миллиардов долларов.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа"), сообщает Укринформа.

"Сегодня, по экспертным оценкам, собственность имущества, которое было государственным и находится в управлении профсоюзов, оценивается в размере около 2 миллиардов долларов", - отметила Третьякова.

Политик уточнила, что, в частности, таким имуществом являются здания профсоюзов, гостиницы "Турист", санаторно-курортные комплексы.

"Это все - государственное имущество. Что это значит для нас как для граждан Украины? Это означает, что, приватизировав это имущество, мы можем получить, если продадим эти комплексы, 2 миллиарда долларов дополнительных доходов в наш бюджет, не обращаясь за границу за кредитами МВФ, не обращаясь к ЕБРР и другим структурам, у нас это имущество есть, оно просто присвоено структурой, которая не имела права присвоить это имущество", - акцентировала Третьякова.

По словам главы Комитета ВР, возвращение этих денег - нелегкий процесс, и это невозможно сделать без закона.

Соответствующий законопроект №2681 зарегистрирован в Верховной Раде.

"№2681 - наиболее известный в профсоюзах законопроект. Он делает реституцию имущества, которое было передано профсоюзному движению в 1960 году. Перечень объектов есть на сайте rada.gov.ua. Это приказ Министерства здравоохранения СССР, согласно которому более чем 4 тысячи объектов были переданы в управление, там прямо написано - не в собственность, а в управление ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов, - ред.)", - отметила Третьякова.

По словам депутата, после приобретения Украиной независимости ВЦСПС превратился в Федерацию профсоюзов Украины. Полный аудит или инвентаризация этого имущества никогда не проводилась.

"За эти времена 4 тысячи объектов, которые были, превратились в 2 тысячи. Было создано два акционерных общества - Укрпрофздравница и Укрпрофтур, соответственно, которым внутренними документами Федерации профсоюзов собственность на это имущество самими профсоюзами была передана на эти акционерные общества. Установить теперь, каким образом происходила передача имущества, а частично это имущество было передано в собственность вообще частному сектору, - очень трудно", - сказала Третьякова.

По словам депутата, законопроект №2681 "очень торпедируется".