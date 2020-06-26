Компания Rakuten Viber объявила о разрыве деловых отношений с Facebook

Компания Rakuten Viber объявила о прекращении всех деловых контактов с Facebook - Viber не будет выделять деньги на рекламу в Facebook и удалит со своей платформы ряд приложений, которые принадлежат компании.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

К таким мерам Rakuten Viber удается, чтобы поддержать движение #StopHateForProfit (#СтопНенавистиРадиВигоды) с целью бойкота Facebook.

В рамках разрыва сотрудничества Viber удалит со своей платформы расширения Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY и не будет выделять средств на рекламу в соцсети.

Отмечается, что на решение Viber повлияли многочисленные случаи использования Facebook личной информации пользователей и неспособность прекратить распространение расистских лозунгов.

Флешмоб #StopHateForProfit возник на фоне протестов, которые вспыхнули в США в течение последних нескольких недель.

Различные организации, в частности, Антидиффамационная лига и Национальная ассоциация по содействию прогрессу цветного населения, призывают рекламодателей бойкотировать Facebook в июле из-за неспособности компании защитить аудиторию от ненавистной риторики.

Экономическая правда