За неделю Нацбанк увеличил выкуп валюты почти в 4 раза

Национальный банк с 22 по 26 июня выкупил на валютном рынке 424,5 миллиона долларов, что в 3,9 раза больше чем на прошлой неделе (110 миллионов).

Об этом сообщают данные НБУ.

В последний раз Нацбанк продавал валюту для поддержки курса гривни в начале апреля.

В целом с начала года НБУ приобрел в резервы 3,715 млрд долл, а продал - 2,793 млрд долл.

Экономическая правда