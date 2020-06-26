Все разделы
Укр / Рус

За неделю Нацбанк увеличил выкуп валюты почти в 4 раза

Пятница, 26 июня 2020, 17:34
 

Национальный банк с 22 по 26 июня выкупил на валютном рынке 424,5 миллиона долларов, что в 3,9 раза больше чем на прошлой неделе (110 миллионов).

Об этом сообщают данные НБУ.

В последний раз Нацбанк продавал валюту для поддержки курса гривни в начале апреля.

В целом с начала года НБУ приобрел в резервы 3,715 млрд долл, а продал - 2,793 млрд долл.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ таможня

powered by lun.ua
Материалы по теме
Банк "Пивденный" планирует заключить процентный своп с НБУ на 12 миллиардов 26 июня 2020, 15:40
НБУ проведет первый своп-аукцион на 2 миллиарда гривен 26 июня 2020, 14:40
Чурий может стать заместителем главы Нацбанка еще на 7 лет 26 июня 2020, 13:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!