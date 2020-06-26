За неделю Нацбанк увеличил выкуп валюты почти в 4 раза
Пятница, 26 июня 2020, 17:34
Национальный банк с 22 по 26 июня выкупил на валютном рынке 424,5 миллиона долларов, что в 3,9 раза больше чем на прошлой неделе (110 миллионов).
Об этом сообщают данные НБУ.
В последний раз Нацбанк продавал валюту для поддержки курса гривни в начале апреля.
В целом с начала года НБУ приобрел в резервы 3,715 млрд долл, а продал - 2,793 млрд долл.
Экономическая правда
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