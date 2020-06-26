По штрафу производителей сигарет на 6,5 миллиарда до сих пор продолжаются суды

Суды о правомерности штрафования Антимонопольным комитетом табачного дистрибьютора "Тедис Украина" и других производителей табака в октябре 2019-го года продолжаются. Сумма штрафа составляет 6,5 миллиарда гривен.

Об этом говорится в материале ЭП.

10 октября 2019 года Антимонопольный комитет решил оштрафовать дистрибьютора ООО "Тедис Украина", четырех производителей табачных изделий и их подразделения по дистрибуции на общую сумму 6,5 млрд грн за "согласованные антиконкурентные действия".

Штраф еще никто не заплатил.

Табачники уже восемь месяцев оспаривают в судах решения ведомства, и чем это может закончиться, спрогнозировать никто не может.

23 июня должны были состояться три судебных заседания по делу "о картельном сговоре" по искам дистрибьюторской компании "Тедис Украины" и табачных производителей "Филипп Моррис Украина" и "В.А.Т. - Прилуки" ("Бритиш Американ Тобакко Украина") в Антимонопольный комитет.

По информации собеседников ЭП, не все запланированные судебные заседания состоялись и в одном деле суд пока не принял окончательного решения.

Опрошенные ЭП участники рынка считают, что больше потеряет компания "Тедис-Украина", а доводы производителей могут оказаться более весомыми.