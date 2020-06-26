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Банк "Пивденный" планирует заключить процентный своп с НБУ на 12 миллиардов

Пятница, 26 июня 2020, 15:40
 

Набовет банка "Пивденный" планирует заключить соглашение о сделке своп с Нацбанком на 12 млрд гривен.

Об этом говорится в сведениях, в которых банк сообщил о своем намерении заключить своп с НБУ.

"Наблюдательным советом банка "Пивденный" принято решение о заключении с НБУ генерального договора о проведении операций своп процентной ставки на максимальную условную сумму 12 млрд грн", - говорится в сообщении.

Соотношение стоимости имущества к стоимости активов банка "Пивденный" составляет почти 45%.

Напомним:

Нацбанк 2 июля 2020 проведет первый аукцион своп процентной ставки среди банков.

Своп - соглашение об обмене активов, процентных выплат, процентных ставок или других характеристик, указанных в соглашении, с целью оптимизации структуры капитала компании и получения дополнительного дохода.

Экономическая правда

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НБУ

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