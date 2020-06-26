Цены на автогаз в розницу прекратили рост
Пятница, 26 июня 2020, 14:57
Рост цен на автогаз на розничных сетях АЗС, которое началось в начале мая, прекратилось, а 25-26 июня отдельные АЗС снизили цены на 10-20 копеек за литр.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
"За неделю - с 19 по 26 июня - средняя цена автогаза на АЗС практически не изменилась и остается на уровне 11,40 грн/л", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 26 июня сеть WOG знизила цены на 10-20 копеек за литр в зависимости от региона.
Также снижение цен зафиксировано в сети Mango, которая в киевском регионе снизила их на 20 копеек за литр.
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