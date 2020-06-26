"Киевстар" предоставил бесплатную связь абонентам в пострадавших от наводнения регионах Украины

Мобильный оператор "Киевстар" предоставил бесплатную мобильную связь для абонентов, которые проживают в населенных пунктах, пострадавших от стихийного бедствия на западной Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на оператора.

Для абонентов припейд-тарифов, которые проживают в зоне стихийного бедствия, будет начислено на мобильные счета по 50 бонусов, которые можно использовать для услуг связи. Абонентам контрактных тарифных планов будет начислено по 200 минут для звонков на другие сети. Абоненты смогут использовать бонусы и нетарифицированные минуты в течение недели со дня начисления.

По данным "Киевстар", в населенных пунктах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, которые пострадали от наводнения, мобильной связью пользуется почти 70 тыс. абонентов.

"Киевстар" прилагает все усилия, чтобы в регионах, пострадавших от наводнения, стабильно работала мобильная связь.... в круглосуточном режиме работают аварийно-восстановительные группы, ежедневно проводятся объезды трасс для выявления критических участков, проводятся работы по укреплению магистральных кабель-каналов, и др.", - добавил оператор.