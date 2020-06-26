НБУ проведет первый своп-аукцион на 2 миллиарда гривен

Нацбанк 2 июля 2020 года проведет первый аукцион своп процентной ставки среди банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это новый инструмент, который Национальный банк вводит впервые. Он дает возможность банкам хеджировать, то есть уменьшать, их процентные риски, и это придаст им стимулов для оживления инвестиций и долгосрочного кредитования", - говорится в сообщении.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 12:00 2 июля через функционал FX Trading торговой системы Refinitiv или функционал IB Chat системы Bloomberg. Результаты аукциона станут известны в тот же день в 17:00.

Минимальная сумма заявки банка - 10 млн грн. Общий объем аукциона - 2 млрд грн. Один банк может подать не более 5 заявок.

В НБУ объясняют, что этот аукцион ценовой.

"С точки зрения экономического содержания операции аукцион можно представить следующим образом: банк предоставляет заявку на "получение" определенной суммы условного кредита под определенную фиксированную процентную ставку.

Если заявка будет удовлетворена, тогда банк "предоставляет" Национальному банку аналогичную сумму условного кредита, но под плавающую процентную ставку, которая рассчитывается на основе Украинского индекса межбанковских ставок овернайт UONIA и, соответственно, отражает рыночные условия.

Оба условных кредита имеют не только одинаковые суммы, но и одинаковые даты погашения и даты уплаты процентов. В оговоренный срок происходят расчеты сторон с расчета разницы процентных платежей", - добавили в регуляторе.

Своп - соглашение об обмене активов, процентных выплат, процентных ставок или других характеристик, указанных в соглашении, с целью оптимизации структуры капитала компании и получения дополнительного дохода.

Экономическая правда