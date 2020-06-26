Чурий может стать заместителем главы Нацбанка еще на 7 лет
Заместитель главы Нацбанка Олег Чурий, у которого в июне 2020 года заканчивается 5-летний срок полномочий, подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя главы НБУ.
Декларацию Чурий подал 24 июня.
Отметим, что ранее глава НБУ Яков Смолий заявлял, что предложит Чурию снова занять эту должность - сроком на 7 лет.
Законодательство позволяет занимать должность дважды подряд.
Согласно декларации, в 2019 году Чурий получил в Нацбанке зарплаты 3,5 млн грн, страховые выплаты - на 2016 грн. От депозитов он получил 240,286 тысяч гривен процентов в Ощадбанке и 125 грн в Правэкс Банке.
Подчеркнем, что финальное решение о топ-чиновнике принимает не глава НБУ, а Совет НБУ.
Напомним:
Ранее глава Национального банка Яков Смолий заявил о том, что намерен оставаться на должности главы центробанка до конца своей каденции – 2025 года.
Экономическая правда
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