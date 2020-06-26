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Польская LOT возобновила полеты в три украинских города

Пятница, 26 июня 2020, 11:20
 

Польский авиаперевозчик LOT объявил о возобновлении полетов в европейские страны. К концу августа авиакомпания охватит почти 70 направлений, в том числе и три украинских города. 

Об этом пишет "Польское радио".

Регулярные рейсы LOT, восстановленные в июле, включают рейсы в Великобританию, Киев, Львов, Одессу, Белград и Стамбул. Самолеты LOT будут летать 7 раз в неделю с середины июля.

С 15 июля пассажиры смогут летать в Германию, Францию, Испанию, Данию, Швейцарию, Хорватию, Словению, Эстонию и Латвию. Перевозчик также планирует запустить регулярные сообщения с Великобританией.

LOT объявила в целом 130 новых летних сообщений из Варшавы и 9 региональных портов. Ранее перевозчик объявил о возобновлении 20 регулярных сообщений с 1 июля. 

С середины июля можно будет летать из варшавского аэропорта имени Шопена семь раз на неделю в Мюнхен, Штутгарту, Франкфурт, Гамбург, Париж, Копенгаген, Милан, Цюрих и Женеву.

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