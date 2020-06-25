Госдолг вырос за месяц на 720 миллионов долларов

Совокупный государственный и гарантированный государством долг в мае в национальной валюте вырос на 0,59% – до 2,21 триллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В иностранной валюте госдолг увеличился на 0,83%, до 82,12 млрд долларов.

Сообщается, что в мае Минфин привлек 51,6 млрд грн от размещения ОВГЗ, в том числе в национальной валюте – 41,8 млрд грн, а также 9,8 млрд грн (в эквиваленте) от продажи номинированных в иностранной валюте шестимесячных облигаций на 368,8 млн долларов.

В то же время в мае Министерство финансов погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на сумму более 1 млрд долларов.

С учетом выплат по ОВГЗ всего за отчетный период расходы на погашение государственного долга составили 43,2 млрд грн, а на обслуживание – 12,7 млрд грн.

"Колебания на валютном рынке в мае были минимальными (по данным НБУ гривна по отношению к доллару США укрепилась на около 0,3%). Соответственно влияние на состояние государственного долга был незначительным", – отмечается в сообщении.

Напоминаем:

В апреле государственный и гарантированный государством долг в иностранной валюте вырос на 1,3% – до 81,4 млрд долларов, тогда как в гривне уменьшился на 2,7% – до 2,196 трлн грн.

По итогам 2019 года госдолг в национальной валюте уменьшился на 7,84% или на 170,2 млрд грн – до 1,998 трлн грн.

В иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг 84,4 млрд долларов.

Экономическая правда