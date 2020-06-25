Нерезиденты смогут открывать счета в украинских банках из-за рубежа онлайн

Кабмин принял постановление о введении в Украине электронного резидентсва, которое позволит иностранцам открывать счета онлайн.

Соответствующее постановление с доработкой Кабмин утвердил на заседании 25 июня.

Отмечается, что е-резидентство введут с 1 июля.

Согласно пояснительной записке, целью документа является внедрение механизма приобретения заинтересованными иностранцами и лицами без гражданства статуса электронного резидента.

"Это будет происходить без необходимости приезда в Украину путем предоставления возможностей получать в режиме онлайн административные услуги и осуществлять другие действия как в Украине, так и за ее пределами", - пояснили в правительстве.

Электронный резидент сможет открыть счет в банке и т.д., получать в режиме онлайн административные услуги, заключать электронные договора.

В Кабмине уверяют, что это окажет положительное влияние на инвестиционный климат в Украине, активизацию и дальнейшее развитие национальной экономики, увеличение ВВП, увеличение поступлений в госбюджет и т.п.

Е-резидентство - особый статус иностранного гражданина в Украине, который открывает ему доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых сделок, а также предоставляет ему возможность дистанционно основывать и вести бизнес в Украине.

"Первыми е-резидентами видим иностранных ИТ-специалистов, работающих на украинские компании, а также специалистов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус е-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке", - заявил вице-премьер, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Экономическая правда