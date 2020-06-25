Проблемы "Аркады": Нардепы просят Шмыгаля создать при Кабмине Межведомственную комиссию

36 нардепов направили обращение премьеру Денису Шмыгалю по созданию Межведомственной комиссии или рабочей группы при Кабмине для решения проблем инвесторов недостроенных объектов "Аркады".

Об этом сообщила нардеп Елена Шуляк, которая является инициатором обращения.

Отмечается, что основанием для обращения к Шмыгалю стало коллективное обращение 11 000 инвесторов "Аркады".

"Уже более 2 лет управляющим АО АКБ "Аркада" полностью остановлено финансирование и строительство 39 жилых 25-этажных домов (в разной стадии готовности, от 1% до 99%), 5 дошкольных учебных заведений, 5 школ, 3 наземных паркингов, 1 пожарного депо, а также других объектов социальной и инженерной инфраструктуры, находящихся в Дарницком и Голосеевском районах Киева.

В зоне риска оказались более 30 000 граждан Украины и иностранных государств", - заявила Шуляк.

"Без немедленного вмешательства в решение проблем инвесторов Украина может получить новый кризис на рынке жилищного строительства, который может достичь масштабов Элита-Центра.

Главной задачей будущей Межведомственной комиссии должно стать детальное изучение ситуации и выработка реальных путей решения с учетом интересов, в первую очередь, граждан, инвестировавших средства в жилье", - добавила она.

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Экономическая правда