Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

25 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:50 установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,68 - 26,70 гривни;

Евро - 29,91 - 29,93 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,59 - 26,81 гривни. Евро покупают по 29,67 гривни, продают по 30,12 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,67 - 26,73 гривни, евро - 29,83 - 29,94 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,66 - 26,73 гривни, евро - 29,84 - 29,95 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 25 июня на уровне 26,65 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,07 гривни (на 24 июня - 30,12 гривни).

24 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.

24 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,71 гривни за доллар.

Экономическая правда