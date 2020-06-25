Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
25 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:50 установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,68 - 26,70 гривни;
Евро - 29,91 - 29,93 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,59 - 26,81 гривни. Евро покупают по 29,67 гривни, продают по 30,12 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,67 - 26,73 гривни, евро - 29,83 - 29,94 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,66 - 26,73 гривни, евро - 29,84 - 29,95 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 25 июня на уровне 26,65 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,07 гривни (на 24 июня - 30,12 гривни).
24 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.
24 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,71 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua