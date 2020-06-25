FlixBus возобновляет работу в Украине на отдельных международных маршрутах
С 25 июня FlixBus возобновляет работу в Украине на отдельных международных маршрутах - уже в продаже билеты на рейсы из Киева через Житомир, Ровно, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену и еще более десяти немецких городов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что с 3 июля автобусы FlixBus поедут из Одессы через Винницу, Хмельницкий и Тернополь в чешский Плзень через Прагу.
"Пока мы возобновили часть наших линий из Украины, но планируем постепенно восстановить их все. Закрытие границ стало вызовом для всей индустрии международных перевозок, но даже с учетом жестких ограничений на границах со странами Евросоюза, которые существуют сейчас, мы видим спрос на поездки в стран Европы.
В первую очередь это Польша, Германия и Чехия", - заявил директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.
"С возвращением на дороги FlixBus решил усилить стандарты безопасности и гигиены, чтобы пассажиры и водители имели наивысшую защиту от потенциальных рисков.
Стандарты, используемые FlixBus, были разработаны в соответствии с указаниями и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Европейской Комиссии и Министерства здравоохранения разных стран, включая Украину. Эти новые стандарты будут придерживаться во всех 31 странах, в которых работает компания", - говорится в сообщении.
Основные правила усиленных стандартов безопасности в FlixBus следующие:
- Проводится профессиональная дезинфекция транспортных средств после каждого рейса.
- Пассажиры должны носить защитные маски во время посадки, высадки и и внутри автобуса.
- Пассажиры должны дезинфицировать руки при посадке (жидкость для дезинфекции доступна в автобусах).
- Соблюдение 1,5-метрового расстояния от других людей при посадке и размещении багажа в багажном отделении.
- Водители FlixBus оснащены средствами индивидуальной защиты (включая маски, перчатки, дезинфицирующие средства).
Линии FlixBus Украина, которые будут курсировать с 25 июня 2020 года:
N3200 Киев - Кельн: Киев - Житомир - Ровно - Львов - Берлин - Магдебург - Брунсвик - Ганновер - Билефельд - Дортмунд - Эссен - Дуйсбург - Дюссельдорф - Кельн
N3201 Киев - Краков - Росток: Киев - Житомир - Ровно - Львов - Краков - Дрезден - Лейпциг - Галле - Дессау - Берлин - Росток
N3202 Киев - Карлсруэ: Киев - Житомир - Ровно - Львов - Дрезден - Хемниц - Байройт - Вюрцбург - Ашаффенбурга - Франкфурт - Дармштадт - Гейдельберг - Мангейм - Карлсруэ
N3203 Киев - Штутгарт: Киев - Житомир - Ровно - Львов - Дрезден - Хемниц - Цвикау - Мюнхберг - Нюрнберг - Ингольштадт - Мюнхен - Аугсбург - Ульм - Штутгарт
N3300 Киев - Будапешт - Вена: Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ровно - Львов - Ужгород - Будапешт - Вена
С 3 июля 2020:
N3277 Одесса-Прага-Плзень: Одесса - Умань - Винница - Хмельницкий - Тернополь - Львов - Краков - Оломоуц - Брно - Прага - Плзень
Экономическая правда
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