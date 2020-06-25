С 25 июня FlixBus возобновляет работу в Украине на отдельных международных маршрутах - уже в продаже билеты на рейсы из Киева через Житомир, Ровно, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену и еще более десяти немецких городов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что с 3 июля автобусы FlixBus поедут из Одессы через Винницу, Хмельницкий и Тернополь в чешский Плзень через Прагу.

"Пока мы возобновили часть наших линий из Украины, но планируем постепенно восстановить их все. Закрытие границ стало вызовом для всей индустрии международных перевозок, но даже с учетом жестких ограничений на границах со странами Евросоюза, которые существуют сейчас, мы видим спрос на поездки в стран Европы.

В первую очередь это Польша, Германия и Чехия", - заявил директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.

"С возвращением на дороги FlixBus решил усилить стандарты безопасности и гигиены, чтобы пассажиры и водители имели наивысшую защиту от потенциальных рисков.

Стандарты, используемые FlixBus, были разработаны в соответствии с указаниями и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Европейской Комиссии и Министерства здравоохранения разных стран, включая Украину. Эти новые стандарты будут придерживаться во всех 31 странах, в которых работает компания", - говорится в сообщении.

Основные правила усиленных стандартов безопасности в FlixBus следующие:

Проводится профессиональная дезинфекция транспортных средств после каждого рейса.

Пассажиры должны носить защитные маски во время посадки, высадки и и внутри автобуса.

Пассажиры должны дезинфицировать руки при посадке (жидкость для дезинфекции доступна в автобусах).

Соблюдение 1,5-метрового расстояния от других людей при посадке и размещении багажа в багажном отделении.

Водители FlixBus оснащены средствами индивидуальной защиты (включая маски, перчатки, дезинфицирующие средства).

Линии FlixBus Украина, которые будут курсировать с 25 июня 2020 года:

N3200 Киев - Кельн: Киев - Житомир - Ровно - Львов - Берлин - Магдебург - Брунсвик - Ганновер - Билефельд - Дортмунд - Эссен - Дуйсбург - Дюссельдорф - Кельн

N3201 Киев - Краков - Росток: Киев - Житомир - Ровно - Львов - Краков - Дрезден - Лейпциг - Галле - Дессау - Берлин - Росток

N3202 Киев - Карлсруэ: Киев - Житомир - Ровно - Львов - Дрезден - Хемниц - Байройт - Вюрцбург - Ашаффенбурга - Франкфурт - Дармштадт - Гейдельберг - Мангейм - Карлсруэ

N3203 Киев - Штутгарт: Киев - Житомир - Ровно - Львов - Дрезден - Хемниц - Цвикау - Мюнхберг - Нюрнберг - Ингольштадт - Мюнхен - Аугсбург - Ульм - Штутгарт

N3300 Киев - Будапешт - Вена: Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ровно - Львов - Ужгород - Будапешт - Вена

С 3 июля 2020:

N3277 Одесса-Прага-Плзень: Одесса - Умань - Винница - Хмельницкий - Тернополь - Львов - Краков - Оломоуц - Брно - Прага - Плзень

Экономическая правда