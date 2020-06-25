Суд открыл дело об изменении набсовета Приватбанка
Окружной админсуд Киева открыл производство по делу о смене главы и членов наблюдательного совета Приватбанка.
Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.
Отмечается, что ответчиком в этом иске указан Нацбанк.
"ОАСК буде осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон коллегией в составе трех судей", - говорится в сообщении.
В иске суд просят признать противоправной бездеятельность НБУ, которая заключается в не направлении в Приватбанк требования о смене руководителей этого банка - главы и членов набсовета Шэрон Иски, Артема Шевалева, Арана Кляйна, Юлии Мецгер, Сергея Алексеенко, Надира Шейха, Себастьяна Шьонайх-Каролата, Романа Сульжика и Ольги Томаш за несоблюдение ими требований закона о безупречной деловой репутации.
Также ОАСК просят направить в Приватбанк требование "об изменении соответствующих руководителей".
Напомним:
23 декабря 2019 года Печерский райсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка в этот же банк об "обжаловании бездействия наблюдательного совета" и об обязательствах уволить главу правления Петра Крумханзла.
Экономическая правда
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