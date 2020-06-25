Новую марку "Укрпочты" номинировали на лучшую в Европе

"Укрпочта" ввела в обращение новую марку "Почтальон Федор Фекета", которую номинировали в конкурсе PostEurop на лучшую марку Европы-2020 по теме "Древние почтовые маршруты".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Укрпочта открывает широкой публике малоизвестных фигур Украины. Одна из них - закарпатский почтальон Федор Фекета, который является настоящей легендой и местным героем, потому что преодолевать 60 км каждый день - это действительно отвага.

Профессия почтальона, особенно в сельской местности - это и ответственность, и нелегкий труд. Поскольку в отдаленных селах, где, кроме Укрпочты, не работают другие учреждения, для большинства людей почтальон - это и социальный работник, и психолог. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы такие подвиги, как длинные маршруты, были только историей, а работа почтальонов стала легче и комфортнее, и расстояния до адресатов они преодолевали на хороших современных авто", - заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Справка "Укрпочты". Федор Фекета (1789 - 1838) работал почтальоном на местном литейне и ежедневно в течение 30 лет пешком доставлял корреспонденцию в любое время года при любой погоде. Несколько раз в неделю он преодолевал 25 км с Турьих Ремет в Ужгород, получал там почту и возвращался в родное село. Его путь пролегал по горным тропам, где приходилось перебираться через горные реки.

Почтовую марку "Почтальон Федор Фекета" изготовили тиражом 100 000 экземпляров, номинальная стоимость почтовой марки - Z (соответствует эквиваленту 1 долл США).

"Изображение на марке выполнила художница Ирина Медведовская. К почтовой марке выпущен конверт "Первый день", блок и изготовлен специальный почтовый штемпель.

Отдать свой голос в поддержку почтовой марки "Почтальон Федор Фекета" в конкурсе PostEurop на лучшую марку Европы-2020 можно по ссылке posteurop.org/europa2020", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

экономическая правда