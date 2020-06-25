Цены на нефть падают на фоне опасений относительно второй волны COVID-19
Цены на нефть падают на фоне роста количества новых случаев заражения COVID-19 в ряде стран и опасений относительно второй волны болезни, а также - на фоне увеличения запасов нефти в США.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
На 7:55 по Киеву августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались по 39,91 долларов за баррель - это на 0,4 доллара ниже цены на закрытим предыдущей сессии.
Августовские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) торговались по 37,7 долларов за баррель - это на 0,31 доллара ниже цены на закрытии предыдущей сессии.
По состоянию на 9:35 августовские фьючерсы на WTI торгуются по 37,76 долларов, августовские фьючерсы на Brent - по 40,00 долларов.
"Серьезное беспокойство вызывает рост числа заражений COVID-19 в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Техас и Флориду.
Есть опасения, что снятые ограничения могут вернуться назад", - заявил аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир, которого цитирует MarketWatch.
Напомним:
Цены на нефть эталонных марок снижались в ходе торгов во вторник после уверенного подъема накануне.
Экономическая правда
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