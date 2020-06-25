Межбанковский день: гривня подешевела, НБУ не выходил на рынок

24 июня котировки доллара на межбанке выросли с утренних 26,58 - 26,61 гривен до 26,68 - 26,71 гривен до конца дня, Нацбанк не выходил на рынок.

Как сообщает Finance.ua, главными драйверами по курсу 24 июня остались две большие категории участников торгов - нерезиденты (активно скупали валюту через Ситибанк) и местные крупные компании-продавцы валюты.

"Спрос превышал предложение с самого начала сессии, и к 11:00 доллар вырос с 26,58 - 26,61 до 26,615 - 26,635 гривен, а к 12:00 вообще до 26,65 - 26,67. НБУ в процесс не вмешивался, а нерезиденты своими покупками через Ситибанк достаточно быстро раззадорили не только прямых продавцов валюты, но и спекулянтов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на закрытии торгов котировки доллара составляли 26,68 - 26,71.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 25 июня на уровне 26,65 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,07 гривни (на 24 июня - 30,12 гривни).

24 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.

24 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,71 гривни за доллар.

Экономическая правда