Китай наказал компанию-основателя TikTok за "отход от ценностей социализма"
Администрация киберпространства Китая оштрафовала за "отход от ценностей социализма" видеосервис Xigua от ByteDance - компании, которая создала платформу TikTok.
Об этом сообщает Bloomberg.
В общем государственное ведомство Китая проверило 31 сервис, из которых 10 были оштрафованы.
Кроме ByteDance, оштрафовали сервисы, в которые инвестировал китайский холдинг Tencent - говорится, в частности, о Bilibili, Huya и DouYu.
Отмечается, что такие санкции наложили за распространение "вульгарного контента", а сервисы "отходят от социалистических ценностей, портят атмосферу в обществе и ставят под угрозу здоровый рост молодежи".
Администрация киберпространства Китая также запретила некоторым сервисам регистрировать новых пользователей и выпускать обновления для приложения.
Как пишет Bloomberg, сервисы Huya и DouYu заявили о прекращении обновлений с 23 июня.
Напомним:
Выручка компании ByteDance, оператора видеоприложения TikTok, в январе-марте составила около 40 млрд юаней (5,64 миллиарда долларов).
Экономическая правда
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