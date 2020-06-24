Китай наказал компанию-основателя TikTok за "отход от ценностей социализма"

Администрация киберпространства Китая оштрафовала за "отход от ценностей социализма" видеосервис Xigua от ByteDance - компании, которая создала платформу TikTok.

Об этом сообщает Bloomberg.

В общем государственное ведомство Китая проверило 31 сервис, из которых 10 были оштрафованы.

Кроме ByteDance, оштрафовали сервисы, в которые инвестировал китайский холдинг Tencent - говорится, в частности, о Bilibili, Huya и DouYu.

Отмечается, что такие санкции наложили за распространение "вульгарного контента", а сервисы "отходят от социалистических ценностей, портят атмосферу в обществе и ставят под угрозу здоровый рост молодежи".

Администрация киберпространства Китая также запретила некоторым сервисам регистрировать новых пользователей и выпускать обновления для приложения.

Как пишет Bloomberg, сервисы Huya и DouYu заявили о прекращении обновлений с 23 июня.

Напомним:

Выручка компании ByteDance, оператора видеоприложения TikTok, в январе-марте составила около 40 млрд юаней (5,64 миллиарда долларов).

Экономическая правда