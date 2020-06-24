Официальный курс: гривня ослабла к доллару

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 25 июня на уровне 26,65 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,07 гривни (на 24 июня - 30,12 гривни).

Напомним:

24 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.

24 июня котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,71 гривни за доллар.

Экономическая правда