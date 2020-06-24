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"Новая почта" запустила услугу международных денежных переводов

Среда, 24 июня 2020, 17:43
 

Компания "Пост Финанс", которая входит в группу компаний "Новая почта", запустила услугу получения международных денежных переводов в отделениях "Новой почты".

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Отмечается, что переводы будут осуществляться через одну из крупнейших международных платежных систем RIA.

"Для того, что получить денежный перевод RIA, нужно обратиться в пункты оказания финансовых услуг компании "Пост Финанс", находящихся в отделениях "Новой почты", сообщить оператору номер перевода и предъявить паспорт", - пояснили в компании.

"На первом этапе сотрудничества Пост Финанс и RIA будут доступны выплаты переводов в Украине в национальной валюте. В ближайшее время также планируется внедрить возможность отправки денежных переводов из Украины за границу", - добавили в "Новой почте".

Экономическая правда

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Новая почта

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