Гривня теряет позиции на межбанке
Среда, 24 июня 2020, 17:15
24 июня котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,71 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,68 - 26,71 гривни;
Евро - 30,05 - 30,09 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,55 - 26,74 гривни. Евро покупают по 29,74 гривни, продают по 30,16 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,68 - 26,72 гривни, евро - 29,88 - 29,98 гривни.
Напомним:
24 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.
Экономическая правда
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