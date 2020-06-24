"Укрзализныця" назначила на июль дополнительный Интерсити Киев - Одесса

"Укрзализныця" на время летних отпусков назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити/Интерсити + № 761/762 сообщением Киев - Одесса - Киев. Поезд будет курсировать ежедневно с 1 июля по 31 августа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:19 и прибывать в Одессу в 14:01 с остановками на станциях: Казатин (08:16-08:17), Винница (08:59-09:01), Жмеринка (09:39-09:41), Вапнярка (10:32-10:33) и Подольск (11:57-11:58). Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 15:41 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 22:59 с остановками на станциях: Подольск (17: 50-17:51), Вапнярка (19:06-19:07), Жмеринка (20:01-20:03), Винница (20:36-20:38), Казатин (21:19-21:20).

Поезд будет курсировать составом из вагонов производства ПАО "КВСЗ", а в период с 20 по 25 июля - составом производства "Hyundai Rotem".

Экономическая правда