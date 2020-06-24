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МакДональдз открыл залы ресторанов в Киеве: что поменялось за карантин

Среда, 24 июня 2020, 15:55
 

24 июня, после соответствующего решения Кабмина по поводу заведений питания, рестораны МакДональдз в Киеве открылись для посетителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Закрытыми для посетителей остаются залы ресторанов в городах Ровно, Житомир, Львов и в Львовской области. 

Изменения коснулись обслуживания посетителей и работы сотрудников:

  1. Бесконтактное обслуживание. Клиент может заказать и оплатить еду полностью бесконтактно, а сам заказ помещают в одноразовые упаковки. Во время карантина добавилась процедура, при которой сотрудники передают пакет так, чтобы не касаться клиента.
  2. Дистанция в залах и на террасах. Наклейки, подсказывающие клиентам, как соблюдать дистанцию в 1,5 метра, расклеены по ходу очереди в кассу или к терминалу самообслуживания. Наклейки-напоминания в зале и на террасе подскажут, на каком расстоянии садиться за столиками.
  3. Дезинфекция и мытье. По меньшей мере каждый час сотрудники ресторанов МакДональдз будут протирать ручки входной двери со стороны зала и улицы, окна выдачи заказов и защитные экраны, терминалы самообслуживания, диспенсеры для дезинфицирующих средств и декор. Столы и стулья — после каждого посетителя.
  4. Амбассадор чистоты и гигиены. Эксперты по гостеприимству, работающие в модернизированных ресторанах, подскажут клиентам, как соблюдать меры безопасности.
  5. Диспенсеры с дезинфектором. Для удобства и безопасности посетителей ресторана в зале у экспресс-окон и окон выдачи заказов МакДрайв размещены диспенсеры с дезинфектором. Наклейки в туалетных комнатах подскажут, как правильно мыть руки.
  6. Безопасная оплата. Каждые 15 минут обязательно дезинфицируются терминалы оплаты, а сотрудники, принимающие оплату наличными, так же часто обрабатывают руки в перчатках дезинфектором. 
  7. Защитные экраны на МакДрайв. Их установили для безопасности сотрудников и клиентов. Выдача заказов на МакДрайв происходит бесконтактно. 

Все сотрудники используют только одноразовые маски, меняя их каждые три часа или при необходимости чаще, и одноразовые перчатки, меняющиеся через каждый час. Мытье рук, как и перед карантином, осуществляется ежечасно с использованием антибактериального мыла. Поверхности в зоне производства и обслуживания протираются минимум каждый час.

Экономическая правда

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McDonald's

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