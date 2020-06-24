МакДональдз открыл залы ресторанов в Киеве: что поменялось за карантин

24 июня, после соответствующего решения Кабмина по поводу заведений питания, рестораны МакДональдз в Киеве открылись для посетителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Закрытыми для посетителей остаются залы ресторанов в городах Ровно, Житомир, Львов и в Львовской области.

Изменения коснулись обслуживания посетителей и работы сотрудников:

Бесконтактное обслуживание. Клиент может заказать и оплатить еду полностью бесконтактно, а сам заказ помещают в одноразовые упаковки. Во время карантина добавилась процедура, при которой сотрудники передают пакет так, чтобы не касаться клиента.

Дистанция в залах и на террасах. Наклейки, подсказывающие клиентам, как соблюдать дистанцию в 1,5 метра, расклеены по ходу очереди в кассу или к терминалу самообслуживания. Наклейки-напоминания в зале и на террасе подскажут, на каком расстоянии садиться за столиками.

Дезинфекция и мытье. По меньшей мере каждый час сотрудники ресторанов МакДональдз будут протирать ручки входной двери со стороны зала и улицы, окна выдачи заказов и защитные экраны, терминалы самообслуживания, диспенсеры для дезинфицирующих средств и декор. Столы и стулья — после каждого посетителя.

Амбассадор чистоты и гигиены. Эксперты по гостеприимству, работающие в модернизированных ресторанах, подскажут клиентам, как соблюдать меры безопасности.

Диспенсеры с дезинфектором. Для удобства и безопасности посетителей ресторана в зале у экспресс-окон и окон выдачи заказов МакДрайв размещены диспенсеры с дезинфектором. Наклейки в туалетных комнатах подскажут, как правильно мыть руки.

Безопасная оплата. Каждые 15 минут обязательно дезинфицируются терминалы оплаты, а сотрудники, принимающие оплату наличными, так же часто обрабатывают руки в перчатках дезинфектором.