В Нацбанке считают конкурс на главу Ощадбанка состоявшимся

Нацбанк считает конкурс на нового главу правления Ощадбанка состоявшимся, и не сомневается в профессиональных качествах Сергея Наумова, который победил в конкурсе.

Об этом на брифинге рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Относительно скандальных заявлений, которые мы видели в медиа, могу сказать, что анонимными звонками и сообщениями можно сорвать любой конкурс. Поэтому мы считаем это попытками затормозить реформу корпоративного управления в Украине", - подчеркнула она.

"Мы хорошо знаем Наумова, поскольку он сейчас руководит одним из банков с иностранным капиталом (Пиреус Банк, - ред.). Сомнений в его качествах и репутации быть не может. Кроме того, хочу отметить, что в честном и открытом конкурсе победил украинец", - отметила Рожкова.

Напомним:

Большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ощадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

Отмечается, что перед голосованием 5 независимых членов набсовета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя главы Укргазбанка Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка.

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский назвал это провокацией и требует отменить результаты второго конкурса.

Результаты первого конкурса были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", так как в них побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный.

"Из поста Дубинского очевидно, что Коломойский очень ожидал получить контроль над Ощадбанком, но не получается", - заявил изданию банкир, близкий к Офису президента.

24 июня набсовет Ощадбанка должен рассмотреть отставку главы Андрея Пышного и назначении Сергея Наумова, которого потом должен утвердить НБУ.

Наумов ранее был главой УкрСиббанка, а также главой Правэкс-Банка.

Экономическая правда