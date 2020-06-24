В Нацбанке считают конкурс на главу Ощадбанка состоявшимся
Нацбанк считает конкурс на нового главу правления Ощадбанка состоявшимся, и не сомневается в профессиональных качествах Сергея Наумова, который победил в конкурсе.
Об этом на брифинге рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
"Относительно скандальных заявлений, которые мы видели в медиа, могу сказать, что анонимными звонками и сообщениями можно сорвать любой конкурс. Поэтому мы считаем это попытками затормозить реформу корпоративного управления в Украине", - подчеркнула она.
"Мы хорошо знаем Наумова, поскольку он сейчас руководит одним из банков с иностранным капиталом (Пиреус Банк, - ред.). Сомнений в его качествах и репутации быть не может. Кроме того, хочу отметить, что в честном и открытом конкурсе победил украинец", - отметила Рожкова.
Напомним:
Большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ощадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.
Отмечается, что перед голосованием 5 независимых членов набсовета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя главы Укргазбанка Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка.
Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский назвал это провокацией и требует отменить результаты второго конкурса.
Результаты первого конкурса были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", так как в них побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный.
"Из поста Дубинского очевидно, что Коломойский очень ожидал получить контроль над Ощадбанком, но не получается", - заявил изданию банкир, близкий к Офису президента.
24 июня набсовет Ощадбанка должен рассмотреть отставку главы Андрея Пышного и назначении Сергея Наумова, которого потом должен утвердить НБУ.
Наумов ранее был главой УкрСиббанка, а также главой Правэкс-Банка.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua