Приватбанк перечислил в госбюджет 24,5 миллиарда дивидендов

Приватбанк в полном объеме перечислил в госбюджет 24,5 млрд грн дивидендов за 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В банке отмечают, что только за два последних года ПриватБанк направил в госбюджет 36 млрд грн.

"Высокий уровень ликвидности позволяет нам направить средства в бюджет одним платежом, это существенная поддержка для бюджета в сложный период глобальной пандемии коронавируса и связанным с ней замедлением экономики", - сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

Согласно утвержденной Наблюдательным советом и акционером банка Годовой отчетности за 2019 ПриватБанк направил на выплату дивидендов государству 24,5 млрд грн (75% чистой прибыли за 2019).

Согласно годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2019 года составила 36,8 млрд грн.

Чистые активы ПриватБанка к началу 2020 года составляют 309, 7 млрд грн, обязательства - 255,2 млрд грн, капитал ПриватБанка - 54,5 млрд грн.

Экономическая правда