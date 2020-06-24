Украинские киносети планируют возобновить работу 2 июля

Сети кинотеатров Multiplex и "Планета Кино" планируют с 2 июля открывать кинотеатры в Киеве и в регионах, где не действует запрет местных властей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Планируем открываться 2 июля - там, где не действует запрет от местных властей", - рассказал совладелец сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач.

Вероятный запуск 2 июля подтвердил также СЕО сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук.

По данным операторов, в Кабмине до сегодняшнего дня была неопределенность с датой и форматом запуска кинотеатров в Украине, как варианты рассматривались 2 и 31 июля.

По словам Романчука, окончательного понимания, какими будут требования к кинотеатрам по обеспечению мер безопасности, пока нет.

"Один из вариантов - загрузка кинозала не более 50%, а также тщательная уборка и протирка поверхностей между сеансами", - добавил он.

Напомним:

В столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Киев еще вернется к ограничениям.